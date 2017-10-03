 حملة امنية واسعة لمداهمة تجار ومروجي المخدرات بعمان والبادية الوسطى

نفذت ادارة مكافحة المخدرات وقوات البادية الملكية مداهمات لعدد من المشبوهون في قضايا الاتجار وترويج المواد المخدرة في احدى مناطق البادية الوسطى , القي القبض خلالها على عدد من مروجي ومهربي المواد المخدرة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات نفذوا صباح اليوم وبالتعاون مع قيادة أمن اقليم قوات البادية الملكية في احد مناطق البادية الوسطى عددا من المداهمات لمنازل مشتبه بهم بقضايا الاتجار وترويج المواد المخدرة بعد ان تم جمع المعلومات الاستخباراية حولهم وتاكيد تورطهم في مثل تلك النشاطات .

واضافت ادارة العلاقات العامة والاعلام انه وخلال المداهمات تلك القي القبض على ستة اشخاص من المشتبه بهم وضبط بحوزتهم كميات متفرقه من المواد المخدرة المختلفة وكمية من الذخيرة الحية اضافة الى ضبط خمس مركبات مسروقة كانت بحوزتهم واصطحبوا جميعاً للتحقيق تمهيدا لاحالتهم للقضاء .

وفي مساء امس تحركت قوة من مكافحة المخدرات والبحث الجنائي الى احد مناطق جنوب عمان بعد ورود معلومات عن وجود شخصين من مروجي المواد المخدرة يقومان ببيع وترويج لتلك المواد في الشارع العام حيث تمكنت القوة من ضبطهما متلبسين وبحوزتهما كف من مادة الحشيش المخدر ومجموعة من القطع المجهزة للبيع من ذات المادة و 207 حبات من الحبوب المخدرة .

وفي العاصمة /جبل النظيف وبعد التاكد من قيام احد الاشخاص المشبوهين باستخدام منزله لتخزين وترويج المواد المخدرة تمت مداهمته فجر اليوم والقي القبض عليه وبحوزته سلاح ناري وعثر في المنزل بعد تفتيشه على كف من مادة الحشيش المخدر وكميات كبيرة من قطع الحشيش المجهزة للبيع وكمية من الحبوب المخدرة ومادة المارجوانا المخدرة .

كما القي القبض في محافظة الزرقاء على احد مروجي المواد المخدرة وبحوزته كف من مادة الحشيش المخدر وكمية من الحبوب المخدرة , والقي القبض أيضاً على مروج اخر متلبسا في محافظة الكرك وعثر بحوزته على كميات من مادة الحشيش والحبوب المخدرة .

وتابعت ادارة العلاقات العامة ان كوادر مكافحة المخدرات العاملين في معبر المدورة الحدودي وقع اشتباههم باحد المسافرين من جنسية عربية وجرى عندها تفتيشه بشكل دقيق ليعثر بحوزته على 2000 حبة مخدرة اخفاها في انحاء جسده لتهربيها خارج المملكة .