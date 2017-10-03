ضبط مصنع ومزرعة بمنطقة الحلابات ارتكب اصحابهما سرقة للتيار الكهربائي بملايين الدنانير وتعتبر الاضخم في تاريخ الاردن
أهم العناوين
جرينتش+2 01:59
السعودية تستغني عن السائقين الرجال لصالح السائقات النساء

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني