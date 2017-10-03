اسرائيل تستقدم الاف العمال الصينيين بهدف الاستغناء عن نظرائهم الفلسطينيين

من المقرر أن يصل إلى اسرائيل، المئات من العمال الصينيين خلال الأيام القادمة، للعمل في قطاع البناء، في خطوة تهدف للتقليل من الاعتماد عن نظرائهم الفلسطينيين.

وكشفت صحيفة “معاريف” العبرية، الصادرة امس الاثنين، النقاب عن أن أول دفعة من العمال الصينيين ستصل اسرائيل في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وأضافت تقول أن من المتوقع أن يصل ألف عامل شهريا إلى اسرائيل من الصين من أصل 20 ألف عامل صيني مقرر حضورهم إلى إسرائيل للعمل فيها، بناء على اتفاق إسرائيلي- صيني وقع بداية العام الحالي.

ويعمل في اسرائيل اليوم نحو 9 آلاف و500 عامل بناء أجنبي، بينهم نحو 3 آلاف و500 عامل صيني

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتوقع وصول 1000 عامل صيني شهريا بمعدل 250 عامل اسبوعيا، وصولا إلى 6200 عامل في المرحلة الأولى, حيث تأتي خطوة الحكومة الاسرائيلية لاستقدام العمال من الخارج، بالرغم من أن العمال الفلسطينيين أكثر جدوى من جلب عمال صينيين، إذ أن التكلفة الشهرية لعامل بناء فلسطيني تبلغ نحو 2600 دولار، بينما تبلغ تكلفة العامل الصيني نحو 3600 دولار شهريا.