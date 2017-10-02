حفل موسيقي في لاس فيغاس الامريكية يتحول الى مجزرة سقط فيها 50 قتيلاً و200 جريح برصاص احد المسلحين
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جرينتش+2 12:25
وئام وهاب يعلن من السويداء ان الازمة السورية في طريقها للحل

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