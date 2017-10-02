حفل موسيقي في لاس فيغاس الامريكية يتحول الى مجزرة سقط فيها 50 قتيلاً و200 جريح برصاص احد المسلحين

قتل 50 شخصا على الاقل واصيب اكثر من 200 بجروح في اطلاق نار وقع مساء امس الاحد في لاس فيغاس غرب الولايات المتحدة خلال حفل موسيقي كما اعلن مسؤول شرطة المدينة جو لومباردو.

وأوضح في مؤتمر صحافي ان مطلق النار الذي قتلته الشرطة من سكان المدينة ويجري البحث عن صديقته.

وكان مطلق النار موجودا في الطابق الثاني والثلاثين في فندق وكازينو ماندالاي باي حيث كان هناك حفلة موسيقية بالقرب منه.

واضاف مسؤول الشرطة ان “الشرطيين توجهوا الى المكان وقتلوا المشتبه به هناك. مضيفا انه تم التعرف على هويته وهو من سكان المدينة لكن بدون كشف اسمه.

وقال “لدينا اكثر من 200 جريح واكثر من 50 شخصا توفوا في هذه المرحلة”.وتبقى ظروف اطلاق النار هذا غامضة وكذلك دوافع مطلق النار.

واوضحت الشرطة انه يجري البحث عن صديقته ماريلو دانلي.وبحسب الافادات الاولى فانه تم اطلاق النار على العديد من الاشخاص الذين جاؤوا لحضور حفل موسيقي لمغني جيسون آلدين.

وفي رسالة على انستغرام قال الموسيقي انه هو وفرقته كلهم بخير, مضيفا ان “هذه الامسية كانت تتجاوز الرعب” وان صلواته موجهة لكل الذين كانوا يحضرون حفلته امس الاحد.

واظهرت صور من ماندالاي باي حشدا يشارك في حفل موسيقي وسط دوي الاسلحة الرشاشة.

وتسبب اطلاق النار بتدافع كبير وحالة ذعر في صفوف جمهور الحفلة وفي مدينة نيفادا المعروفة بكازينوهاتها وفنادقها الفخمة.

وفي وقت لاحق كشفت الجهات الأمنية الأمريكية عن هوية منفذ هجوم لاس فيغاس، حيث قالت شبكة NBC الأمريكية إن هذا المسلح يدعى ستيفن بادوك، ويبلغ من العمر 64 عامًا، وكان يقيم في مدينة ميسكيت بولاية نيفادا الأمريكية.