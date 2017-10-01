هند صبري توضح اسباب عدولها عن رفض تمثيل مسلسل “حلاوة الدنيا”

اعلنت الفنانة هند صبري، إنها رفضت تمثيل مسلسل «حلاوة الدنيا»، الذي جسدت فيه دور «أمينة» المصابة بمرض السرطان، متابعة: «عقلي قال لي متعمليش المسلسل في الأول، والحمد لله إني مسمعتش عقلي، لأن المسلسل إحساس أكثر منه ذكاء».

وأضافت «صبري»، خلال لقائها ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي» امس الاول، أنها رفضت المشاركة في البداية بسبب وجود إعلانات كثيرة في شهر رمضان عن المستشفيات وعلاج الأمراض، ولما يمثله من مخاطرة كبيرة، موضحة أنها قبلت أداء المسلسل في النهاية بسبب تجربة شخصية مع صديقة لها أصابها المرض وفارقت الحياة.

وتابعت: «قبلت المسلسل لأنه في نفس الفترة كنت خارجة من تجربة شخصية مع المرض، مع صديقة عزيزة جدًا علي وللأسف خسرت المعركة، ولكن أغلب الناس بتكسب المعركة فلازم دايمًا نفتكر كده، وكان مهم جدًا علشانها أعمل المسلسل، وكنت أشعر أنها كانت هتحب أعمل المسلسل دا علشان أبين الناس إن ممكن يكسبوا المعركة».

واستطردت: «المنتج محمد مشيش، قال لي فكري في كم الناس اللي هتوصليلهم فكرة المسلسل وأن الدنيا لا تنتهي بمرض، ولكن تنتهي لأنها ستنتهي، وأن المسلسل يظهر جانب آخراً في الحياة وأشياء كثيرة ممكن أن يغفل عنها الإنسان، ولذلك خضت التجربة وكنت أعلم أنها مخاطرة كبيرة».