نتنياهو ينحني للعاصفة ويتنصل من عملية تشجيع كردستان على الاستفتاء

نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أي يكون لبلاده أي دور في إجراء أو تنظيم استفتاء الانفصال الذي أجراه إقليم كردستان العراق الأسبوع الماضي، من أجل إعلان الاستقلال، ” سوى دعم تطلعات الأكراد” على حد قوله.

وأضاف نتنياهو في افتتاحية حديثه في جلسة حكومته ” إنني أفهم لماذا يرى أولائك الذين يدعمون حماس الموساد في كل مكان لا يريحهم”، وذلك ردا على تصريحات الرئيس التركي، السبت، والذي تحدث بها عن دور لجهاز ” الموساد” في استفتاء كردستان.

وأوضح أردوغان في خطاب متلفز ألقاه في أرضروم في شرق تركيا ” هذا يثبت أمرا أن لهذه الإدارة (كردستان) تاريخا مشتركا مع الموساد، إنهما يسيران يدا بيد، يبدو أن إدارة شمال العراق تتعامل مع إسرائيل منذ مدة، وقد انكشف الأمر الآن”.

ومضى يقول ” مشكلتنا ليس لها علاقة مع الشعب في شمال العراق، لكننا انزعجنا كثيرا من رفع العلم الإسرائيلي هناك”، ومن ثم خاطب قادة الأكراد العراقيين ” هل تدركون ما تقومون به؟ وحدها إسرائيل تدعمكم”.

ووصف الرئيس التركي سعي إقليم كردستان العراق إلى الانفصال بالقول إن “هناك فرقا بين الاستقلال وبين أن تضع نفسك بيدقا في يد الغرب”، مشددا على ضرورة ” العمل على تعزيز وحدة أراضي العراق وسوريا، بعكس الدول التي تريد تقسيمها لزعزعة أمن المنطقة”.

وشدد أردوغان على ” ما يجري في شمالي العرق ليس قيام دولة مستقلة، بل على العكس لقد فتح جرح ينزف”، علما أن انتقاداته للأكراد على خلفية العلاقة مع إسرائيل ليس جديدا، فقد سبق له أن وجّه كلامه لهم ” التلويح بالعلم الإسرائيلي لن ينفعكم”.معاريف ومواقع عربية