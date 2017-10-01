سعودي “اصلي” يعير جمال خاشقجي لانه متجنس سعودياً لغرض الارتزاق

شكّك لواء ركن سعودي في انتماء الكاتب الصحفي جمال خاشقجي لوطنه.

ونشر خاشقجي تغريدة قبل يومين، قال فيها: “بات لكل دول الخليج ومعهم مصر (وطنجية) كلهم خلية سوداء يتشاتمون ويتسابون، فيشيعون الفاحشة، وسوء القول بيننا، فيعتاده صغير وجاهل… وإعلامي!”.

ورد عليه اللواء ركن زايد العمري، قائلا: “الوطنجية هم أمثالك، من يحصل على الجنسية لأجل أن يقتات، أما أبناء الوطن، فهم جزء من الوطن، وهو جزء منهم، يصعب فصلهما عن بعض، أو تنكر أحدهما”.

وعلق خاشقجي على تخوين العمري له، قائلا: “نموذج لسياسة تشجيع التشاتم حتى طفح على لسان المسؤولين، الأخ لواء ركن حاصل على دكتوراه في الفلسفة كلية الحرب العليا الخ… وهذا خطابه!!!”.

وبحسب خاشقجي، فإن زايد العمري ذهب إلى تخوينه؛ لأن قراءة الصحف اليومية تشجع على “الردح”، لكنه لم يتوقف عند إشارة العمري لأصوله، وأنه “متجنس”، وهو ما تكرر مرارا خلال الأسابيع الأخيرة في الردود على الكاتب الصحفي الذي أصبح مثار الجدل ومحط الاهتمام مؤخرا.

وبعد ذلك، قام اللواء ركن زايد العمري بإعادة نشر عدة تغريدات تشتم وتخوّن جمال خاشقجي، إلا أن الأخير لم يقم بالرد عليهم.