نصر الله يدعو اليهود لمغادرة فلسطين حفظاً لسلامتهم ويحذر نتنياهو من اقتراف اية حماقة عسكرية لان الزمن قد تغير
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سعودي “اصلي” يعير جمال خاشقجي لانه متجنس سعودياً لغرض الارتزاق

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