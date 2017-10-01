 تناول الباذنجان بقشرة ينعش الذاكرة ويرفع نسبة الذكاء

هل تحب أن يظل ذهنك متوقداً وعقلك متيقظاً؟

إذا لم تحصل دماغك على الكمية اللازمة من البروتين وأحماض أوميغا3 الدهنية والكربوهيدرات ومضادات الأكسدة، قد تشعر بالإرهاق سريعاً بعد التفكير في أمور بسيطة، أو بالعجز عن ربط بعض الأمور والأفكار ببعضها البعض.

إليك أكثر الأطعمة المفضلة للدماغ:

– تناول الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والخبز الأسمر يقلل احتمالات الإصابة بالخرف، ويخفف من شدته عند تقدم العُمر الباذنجان. يحتوي الباذنجان على مضادات للأكسدة تسمّى أنثوكيانين توجد أدلة على أنها تساعد على حماية الذاكرة من الضعف، وتقويتها. توجد هذه المادة في قشرة الباذنجان.

– الكاكاو.. سواء كنت من عشاق شرب الكاكاو أو أكل الشوكولا، احرص على أن تكون من الأنواع الداكنة التي تزيد نسبة الكاكاو فيها عن 70 بالمائة. تحتوي الشوكولا الداكنة على مضادات للأكسدة تسمّى فلافونويد تحسّن من أداء وظائف الدماغ.

– الملفوف والبروكلي.. أظهرت دراسات أن أكل الملفوف والبروكلي يقلل من التدهور المعرفي الذي يقود إلى الخرف مع التقدم في العُمر.

– التوت.. تحتوي كل أنواع التوت على مضادات للأكسدة تقلل تلف الخلايا وخاصة في الدماغ.

– الحبوب الكاملة.. تفيد التقارير الطبية بأن أكل الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والخبز الأسمر يقلل احتمالات الإصابة بالخرف، ويخفف من شدته عند تقدم العُمر.

– الأسماك الدهنية.. السلمون والتونة والمكاريل والسردين والهامور من الأسماك الغنية بالدهون الصديقة للدماغ.

– المكسرات.. تحث نتائج دراسات عديدة على تناول 40 غراماً من المكسرات يومياً وخاصة الجوز لفوائده العديدة لصحة الدماغ والقلب.

– البقول.. أفادت نتائج دراسات صينية أن تناول البقول مثل العدس واللوبيا مع الخضروات يرتبط بتراجع احتمالات الإصابة بالخرف.

-الشاي الأخضر.. إذا كنت ممن يحبون الشاي الأخضر احرص على عدم إضافة السكر أو المحليات الاصطناعية إليه، واستمتع بفوائده الصحية والتي تعود إلى مضادات الأكسدة التي تحافظ على شباب خلايا الدماغ والبشرة.