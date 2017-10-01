الجيش الاوكراني يتحول الى “مسخرة ” بسبب الملابس الداخلية للمجندات

تعرضت الملابس الداخلية لمجندات الجيش الأوكراني لحملة واسعة من الإنتقادات على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”.

حيث تم نشر صور من الملابس الداخلية على “الفيسبوك” من قبل الصفحة الرسمية للجيش الأوكراني، وجاء مع الصور شرح من قبل إدارة الجيش بأن التصميم هو تصميم أولي و لم يقرر بعد اللون الذي سيتم إعتماده بالإضافة لإمكانية

إدخال بعض التعديلات على التصاميم لتكون مريحة لعمل المجندات.

الأمر الذي أدى الى موجة من السخرية على موقع التواصل الاجتماعي بالإضافة لحملة إنتقادات عنيفة للزي الجديد.

من جهتها سفيتلانا ليليانا وهي مجندة في حرس الحدود علقت قائلة” امل أن لا يتم إدخال هذا الزي الى الجيش، حتى إنتهاء مدة عقدي.

كما نصحت أوليا كوروليفا وهي متطوعىة في الجيش، ان صاحب المشروع يجب ان يرى هذا الزي على زوجته أولا.