الجامعات الروسية تستقبل 100 طالب اردني لدراسة الهندسة النووية

أكدت شركة (روس آتوم) الحكومية الروسية للطاقة النووية، استقبال كبريات الجامعات الروسية نحو 100 طالب أردني لدراسة الهندسة النووية.

وجاء في بيان الشركة ان هذا الاستقبال يشكل “بشير خير للأردن الذي وإن كان حديث العهد في خط تاريخه النووي, الا انه قد صمم على جني ثمار التغيير الإيجابي في كثير من المجالات الأخرى وفي حياة الناس ورفاههم”.

وقال البيان إن منظومة واسعة من المنشآت التعليمية والتدريبية، أتاحت لروسيا القدرة على تدريب كوادرها وتدريب المتخصصين أيضا من دول أخرى بما فيها الأردن.

وأضاف البيان الذي تزامن صدوره مع احتفال قطاع الطاقة النووية الروسي بالذكرى الـ72، أن “روس آتوم” الروسية تعمل على إنشاء 34 مفاعلا في 12 بلدا، تمتد من فنلندا إلى الصين “لتكون هي الأولى في العالم في تشييد محطات الطاقة النووية، وعنصرا محوريا في الشرق الأوسط”.

ووفق البيان تنظر مؤسسة “روس آتوم” إلى أن التقنية النووية ستكون جزءا لا يتجزأ من المستقبل المستدام، ولهذا تتبوأ روسيا موقع الصدارة في مجال التطبيقات النووية من توليد للكهرباء إلى الطب النووي والأشعة والبحوث النووية والتعليم.