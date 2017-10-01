نصر الله يدعو اليهود لمغادرة فلسطين حفظاً لسلامتهم ويحذر نتنياهو من اقتراف اية حماقة عسكرية لان الزمن قد تغير
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جرينتش+2 08:49
اطلاق حركة معارضة سعودية فاعلة ومنظمة تحت عنوان: “مواطنون بلا قيود”

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