وزارة الدفاع الروسية تفكر في إحالة رشاش كلاشنكوف الشهير للتقاعد

فُهم أن وزارة الدفاع الروسية تدرس إحالة السلاح الذي يظل الجيش الروسي يعتمد عليه للاحتياط.

فقد كشف مسؤول عن تسليح الجيش الروسي أن وزارة الدفاع تبحث عن البديل لرشاش كلاشنيكوف.

وقال ميخائيل أوسيكو، مسؤول وزارة الدفاع، في مقابلة مع إحدى المحطات الإذاعية إنه ستتم تسمية البديل في عام 2018 بعد أن تنتهي وزارة الدفاع من اختبار جملة رشاشات جديدة.

وأوضح العقيد ميخائيل أوسيكو أن القوات التابعة لوزارة الدفاع تختبر رشاشات جديدة عيار 5.45 و7.62 ملم منذ العام الماضي.

وأشار إلى “أننا سنقرر التحول لاعتماد البديل بعد أن ننتهي من اختبار الرشاشات الجديدة في العام المقبل”.

ولم يوضح مسؤول وزارة الدفاع ماذا اقتضى إيجاد البديل للبندقية الرشاشة التي طبقت شهرتها الآفاق.