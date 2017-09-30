أورول يطرق أبواب القلوب

…ليقدم أسفه عن تفاؤله

وطفل يأن ونظرته تصرخ

…لما الصمت يا شعب

ومنا من له عينين ولا يرى

أذنين ولا يسمع

ومنا من يتسائل

كيف نعيش في بلد يملؤها الفساد

حيث كلام الحق ممنوع

والحرب سلام

والمقاومة إرهاب

والمذابح ديموقراطية

وأناس يفسدون في الأرض ويصلون

****

كيف نعيش

وهواء تنفسنا له سعلة

وماء النهر له علة

والبحر مياه عادمة

وطعامنا من مستوطنة

وثيابنا مستوردة

وأفكارنا مستعمرة

****

كيف نعيش

والإبتسامة مهددة بالإنقراض

في أرض يستوطنها الكره

والنفاق

والظلام

****

كيف نعيش في بلد

يبحث فيها الأمل عن صديق

والطفل عن حامي أو حتى محامي

والفقير عن لقمة عيش

….في قمامة فندق فاخر

كراسيه تتحمل البطون المنتفخه ودخان الأراجيل

ممن يتقنون سرقة الأموال والمناصب

****

كيف نعيش ؟

ونحن لا نعرف ما العيش؟

هل هو “حياة تسر الصديق” أو “ممات يغيظ العدا”

أو “الحياة مفاوضات” ؟

كيف يعيش مزارع أو راعي في فلسطين

أو لاجيء في مخيم؟

كيف تعيش في غزة هاشم

وكيف نموت؟

ماذا يكون طعم الموت في هذه الأرض

شهيدا لم يفاوض.. ألم يعيش؟

ومفاض باع ضميره .. ألا يموت؟

كلنا فانون

كل ما فيها يفنى

وتبقى السمعة والأرض والمحبة

ربما الحياة وقفة حق

وضمير مرتاح