في تقرير لمراكز التفكير الامريكي.. كردستان مقدمة لاعادة تشكيل الشرق الاوسط عبر تقسيمه لدويلات صغيرة متناحرة
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جرينتش+2 10:23
فضل شاكر يعاتب حكومة الحريري بعد الحكم بسجنه 15 سنة

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