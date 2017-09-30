فضل شاكر يعاتب حكومة الحريري بعد الحكم بسجنه 15 سنة

وجه المطرب اللبنانى فضل شاكر رسالة للحكومة اللبنانية بقيادة سعد الحريرى بعد الحكم عليه بـ15 سنة أشغال شاقة قائلاً :”إن دوائر الدنيا تدور”.

وكتب شاكر عبر حسابه الشخصى على موقع “تويتر”: “وقل لآل الحريرى صبرًا فإنَّ نوائب الدنيا تدور”.

ومن جانبه شارك المطرب اللبناني رامي عياش تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر يهاجم فيها من اعتدوا على الجيش اللبناني ونسوا فضل بلادهم عليهم, لافتًا إلى أن هؤلاء هم من حكموا على أنفسهم بالسقوط.

ويأتي هذا الهجوم من رامي عياش بعد الحكم بالسجن على شاكر لمدة 15 سنة إذ كتب عياش قائلًا: “من نسي فضل البلد الذي يعيش فيه واعتدى على جيشه واثبت انه التنكة المصداية الحقيقية , هو من حكم على نفسه بالسقوط.. لشهداء الجيش اللبناني تحية”.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة اللبنانية برئاسة العميد الركن حسين عبد الله أصدرت حكمها أول أمس الاول الخميس فى ملف أحداث عبرا التى راح ضحيتها 18 عسكريا من الجيش اللبنانى وقضت بإنزال عقوبة الإعدام بحق أحمد الأسير كما تضمنت 8 أحكام إعدام واتهمت المحكمة اللبنانية فضل شاكر بالمشاركة فى الأحداث التى شهدتها مدينة صيدا اللبنانية عام 2013.

وقضت المحكمة على النجم فضل شاكر بـ15 سنة أشغال شاقة, وتجريده من حقوقه المدنية وغرامة 800 ألف ليرة وإلزامه بتقديم بندقيته للدولة اللبنانية.