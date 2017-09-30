في تقرير لمراكز التفكير الامريكي.. كردستان مقدمة لاعادة تشكيل الشرق الاوسط عبر تقسيمه لدويلات صغيرة متناحرة
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جرينتش+2 10:23
بعد عامين.. الحضور العسكري الروسي بسورية يغير موازين القوى بالشرق الاوسط

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