اختتام مهرجان “الجونة” السينمائي المصري بالاعلان عن جوائزه

اختتمت امس الجمعة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائى المصري, بعدما اعلنت لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة عن جوائز مسابقتها وهى: حصول فيلم “أم مخيفة” على جائزة نجمة الجونة الذهبية وأيضا شهادة المهرجان و50 ألف دولار أمريكى, ثم حصول فيلم “القضية 23” على جائزة نجمة الجونة الفضية وايضا شهادة المهرجان و25 ألف دولار.

كما حصل فيلم “ارثميا” على جائزة الجونة البرنزية وأيضا شهادة و15 ألف دولار, اما جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربى روائى طويل, فقد ذهبت إلى الفيلم المصرى “فوتوكوبى” فضلا عن شهادة المهرجان و20 ألف دولار, في حين ذهبت جائزة أفضل ممثل إلى جيمينز كاتشو, بطل فيلم “زاما دانيال”, كما ذهبت جائزة أفضل ممثلة إلى نادية كوندا بطلة فيلم “وليلى”.

وأعلنت لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة جوائز مسابقتها وهى: حصول فيلم “لست عبدا لك” على جائزة نجمة الجونة الذهبية وأيضا شهادة المهرجان و 30 ألف دولار, كما حصل فيلم “بارود ومجد” على جائزة نجمة الجونة الفضية وأيضا شهادة المهرجان و 15 ألف دولار, وفيلم “السيدة فانج” حصل على جائزة نجمة الجونة البرونزية وأيضا شهادة المهرجان و 7500 دولار, كما حصل الفيلم المصرى “لدى صورة” على جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربى وثائقى طويل وأيضا شهادة المهرجان و 10 ألف دولار, كما منحت شركة منتور أربيا جائزتها لفيلم “سفرة” وقيمة الجائزة 10 آلاف دولار.

وأعلنت لجنة تحكيم الأفلام القصيرة جوائز مسابقتها وهى: حصول فيلم “عنب الذنب” على جائزة نجمة الجونة الذهبية وأيضا شهادة المهرجان و 15 ألف دولار, أما جائزة نجمة الجونة الفضية فقد ذهبت إلى فيلم “لالاي بالالاي” وأيضا شهادة المهرجان و 7500 دولار, كما حصل فيلم “ماما بوبو” على جائزة نجمة الجونة البرونزية وأيضا شهادة المهرجان و 4000 دولار, بينما حصل فيلم “القفشة” على جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم قصير عربى وأيضا شهادة المهرجان و 5000 دولار, كما حصل فيلم “مصور بغداد” على جائزة فيلم فاكتورى وقيمتها 5000 دولار.

وكانت جائزة سينما من أجل الإنسانية والتى يمنحها الجمهور من نصيب فيلم سفرة أيضا, وتتضمن الجائزة نجمة الجونة وشهادة المهرجان و2000 دولار.