وداعاً للكسل لانه مضر بالصحة ومرحباً بالتعب لانه يطيل العمر

حذرت دراسة بريطانية حديثة من خطورة أنماط الحياة الكسولة على صحة الإنسان ، مما قد يعرض الكثيرين لخطر الإصابة بأمراض مثل السكري النوع الثاني والسرطان والوفيات المبكرة .

وأفادت الدراسة بأن البريطانيين يقضون أوقاتا طويلة في الجلوس مقارنة بممارسة الرياضة والأنشطة الحركية عموما .

وتشير بيانات الدراسة إلي أنهم يقضون وقتا أطول في الجلوس فى المرحاض أسبوعيا مقارنة بمعدلات ممارستهم بالرياضة ، وأنهم يقضون فى المتوسط ثلاث ساعات و تسع دقائق فى المرحاض اسبوعيا ، مقابل قضاء تسعين دقيقة فقط فى ممارسة الرياضة أو أنشطة حركية .

و تشير بيانات الدراسة التي أجريت في جامعة لندن ، أن أكثر من ربع البريطانيين البالغين ( بواقع 26%) يمارسون الرياضة لنحو 30 دقيقة فقط أو أقل ، فيما يظل نحو ثلثي البريطانيين ( بواقع 64%) فى وضع الجلوس لمدة لا تقل عن ست ساعات فى اليوم .

كما أوضحت البيانات أن 12% فقط من البالغين مدركون لأهمية ممارسة الرياضة لضمان صحة جيدة .

وطالبت الدراسة، التي أجريت على 2000 بريطانى بضرورة ممارسة أنشطة حركية مابين شديدة و معتدلة لمدة 150 دقيقة اسبوعيا ، مثل ركوب الدراجات ، السباحة ، المشى السريع .

تثير النتائج المتوصل إليها الكثير من القلق إزاء أنماط الحياة الكسولة ومدى خطورتها عل صحة الإنسان ، مما يعرض الكثيرين إلى خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى ، السرطان و الوفيات المبكرة .