سامي شرف يُضيئ على شخصية جمال عبدالناصر ومواقفه ومحطات نضاله في مناسبة ذكرى رحيله الـ 47
أهم العناوين
جرينتش+2 01:35
وداعاً للكسل لانه مضر بالصحة ومرحباً بالتعب لانه يطيل العمر

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني