سامي شرف يُضيئ على شخصية جمال عبدالناصر ومواقفه ومحطات نضاله في مناسبة ذكرى رحيله الـ 47
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فشل محاولات غادة عبد الرازق باسترضاء الجمهور الغاضب

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