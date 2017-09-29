فشل محاولات غادة عبد الرازق باسترضاء الجمهور الغاضب

نشرت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق مجموعة من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي مأخوذة من أجواء المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل فيلمها الجديد “كارما”.

ولكن غادة سرعان ما تعرضت للكثير من الانتقادات اللاذعة بسبب إطلالتها، إذ بدت مرتدية سروال جينز وقميصاً ضيقاً أسود اللون.

معروف ان هذا ليس الهجوم الاول على غادة عبد الرازق، فهو مستمر منذ عدة اسابيع خاصة بعد الفيديو الفاضح الذي انتشر لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

اما عن محتوى العمل الجديد “كارما”، فقد أكد المخرج خالد يوسف أن الفيلم يتحدث عن الفوارق الدينية و الطبقية . ويُعتبر ذلك العمل عودة ليوسف بعد غياب أكثر من 6 أعوام عن الاعمال السينمائية، اضافة الى عودة المياه الى مجاريها مع غادة عبد الرازق، بعد خلافات كبيرة بينهما حصلت منذ عام 2011.