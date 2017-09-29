اشهر الفنانات العربيات يرحبن بقرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة

تفاعلت نجمات العرب مع هاشتاغ “الملك ينتصر لقيادة المرأة”، الذي ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ساعات من قرار الملك سلمان بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

قامت النجمات بتقديم التهنئة للمرأة السعودية على ذلك القرار، وكانت اللبنانية إليسا في المقدمة، حيث غردت عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، قائلة “أخبار عظيمة لجميع السيدات في المملكة العربية السعودية، إنجاز يساعد المجتمع”، ثم اختتمت تغريدتها بتوجيه التهنئة للسيدات وطالبتهن بأن يقدن للسعادة.

​كما هنأت الفنانة التونسية لطيفة عبر تغريدة على “تويتر”، قالت فيها: “اليوم قرار تاريخي من سمو الملك سلمان حفظه الله للسماح للمرأة بقيادة السيارة ألف مبروك لأخواتي السعوديات”، وألحقت التغريدة بهاشتاغ #الملك_سلمان_ينتصر.

ونشرت الفنانة أروى صورة عبر “إنستغرام” للخبر، وعلقت عليه، قائلة: “ألف مبروك للمرأة السعودية مو بس على القرار السامي بالسماح للمرأة السعودية بالقيادة.. إنما مبروك لكل لحظة ودقيقة لكم بوجود الملك سلمان وولي عهده وقيادتهم الواعية الحكيمة حفظهم الله”.

​وغردت سيرين عبد النور بالخبر، وعلقت عليه قائلة “قرار حكيم من ملك حكيم.. ألف مبروك للمرأة السعودية”.

ونشرت الفنانة فريال يوسف، صورة للعلم السعودي، عبر موقع “إنستغرام”، وعلقت عليها، قائلة: “مبروك للمرأة السعودية بهذا القرار الملكي.. خطوة إيجابية لدعم المرأة وتعزيز الثقة ومكانتها في المجتمع.. ألف مبروك”.

وأعادت الفنانة ديانا حداد التغريدة التي نشرها حساب عبر “تويتر” فيما يخص القرار، وعلقت عليها قائلة: “مبروك قيادة المرأة للسيارة في السعودية”.

​ومن جانبها اكتفت الفنانة هند صبري بالتعليق بكلمة واحدة على القرار الذي صدر، وذلك من خلال تغريدتها التي نشرت فيها الخبر، وعلقت قائلة: “أخيرا”.