سامي شرف يُضيئ على شخصية جمال عبدالناصر ومواقفه ومحطات نضاله في مناسبة ذكرى رحيله الـ 47
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جرينتش+2 11:23
منال الشريف.. اول سعودية تحدت سلطة بلادها بقيادتها للسيارة تروي تجربتها

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