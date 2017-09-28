فصائل المسلحين في درعا توافق على اعادة فتح معبر نصيب الحدودي

علم موقع “زمان الوصل” السوري من مصادر مطلعة أن الفصائل المسلحة في درعا قد وافقت على إعادة تفعيل معبر “نصيب” دون التوصل إلى قرار يحسم إدارة المعبر.

وأشارت المصادر أن المباحثات في الأردن كانت ممثلة بمجموعة من قادة الفصائل في درعا ومسؤولين في مجلس محافظة درعا الحر وممثل عن “دار العدل”، وأطراف أردنية فقط.

وتمت المباحثات بعد اجتماعات مكثفة أبدى خلالها الجانب الأردني أهمية إعادة النشاط الحيوي التجاري إلى المعبر الذي يربط بين سوريا والأردن برًا، والعمل على ضوابط أمنية في المنطقة تعزز استمرار حركة المعبر وعدم عرقلة تشغيله.

وضمن السياق نفسه حصلت “زمان الوصل” على كتاب موجه من نقابة أصحاب الشركات ومكاتب التخليص المرخصة في جمرك معبر “جابر” المقابل لمعبر “نصيب” السوري، تطلب فيه النقابة منهم التوجه إلى المعبر الأردني اليوم الأربعاء لتفقد المكاتب قبل تسليم مفاتيحها لمندوب النقابة، وذلك لإجراء صيانة لتلك المكاتب وكامل مبنى شركات التخليص في “جمرك جابر”.

ورغم أن الإجراءات توحي باستعدادات لفتح المعبر، إلا أن الكتاب المذكور أكد أن أعمال الصيانة “لا تعني أن هناك موعدا محددا لفتح حدود جابر”.

وفي وقت سابق صرح مصدر عسكري من إحدى الفصائل المسلحة في درعا المسؤولة عن معبر “نصيب” حاليًا أن مجموعة من قادة الفصائل في درعا وعددا من الهيئات المدينة ذهبت إلى الأردن لبحث قضية المعبر.