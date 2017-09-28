عصابات اوكرانية تقاتل، بتشجيع امريكي، الجيش الروسي في سوريا

في تطور جديد من فصول الحرب السورية, حصل موقع “عربي اليوم” من مصدر عسكري في سوريا على مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة من وحدات الاقتحام في الجيش السوري باقتحام منزل في احد احياء دير الزور التي كانت تخضع لسيطرة تنظيم داعش الارهابي, و المفاجأة هي ما وجده عناصر الاقتحام السوريين.

حيث وجد في المنزل الذي كان يقطنه مجموعة من الدواعش أسلحة ومعدات عسكرية اضافة الى سجائر و مجلات باللغة الروسية, اما على الحائط فقد علق علم أوكرانيا.

واثناء تفتيش المنزل تعرض عناصر الجيش السوري الى اطلاق نار من الخارج مما دفعهم للاشتباك والرد على مصدر النيران.

وقد أثار وجود العلم الأوكراني في المنزل تساؤلات حول الدور الذي تلعبه وحدات مقاتلة اوكرانية موجودة في سوريا بدعم امريكي للقتال ضد الجيش السوري و الروسي في سوريا.

خصوصا مع قيام الولايات المتحدة بتسعير الوضع في أوكرانيا وقيامها بتقديم 500 مليون دولار لتسليح اوكرانيا بأسلحة فتاكة كان قد أقرها مجلس الشيوخ الامريكي الاسبوع الماضي, يرى مراقبون انها تهدف الى التصعيد و تكشف عن نية الولايات المتحدة الى استخدام اوكرانيا كورقة من أوراق صراعها مع روسيا.

وبالعودة الى مقطع الفيديو, يرى المحلل العسكري في موقع “عربي اليوم” ان وجود دلائل على تواجد مقاتلين مرتزقة من أوكرانيا في سوريا هو دليل اضافي على قيام الولايات المتحدة باستخدام كل من يمكنها استخدامه من ارهابيين ليخوضوا حروبها عوضا عنها في المناطق ذات المطامع الامريكية.