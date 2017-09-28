شركة البوتاس العربية تنظم المؤتمر الوطني الأول عن السلامة للشركات الصناعية

في المؤتمر الأول على الصعيد الوطني حول السلامة في مكان العمل للشركات الصناعية، والذي تنظمه شركة البوتاس العربية في منطقة البحر الميت في الفترة 27-28 أيلول الحالي، حدد الرئيس التنفيذي للشركة برنت هايمان الهدف من المؤتمر بأنه تبادل الخبرات الفنية وقصص النجاح في مجال السلامة، والتحديات التي تواجهها الشركات الصناعية، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الأطراف المعنية وتطوير الحلول لتوفير بيئة عمل أكثر أمانا للعاملين.

كما أكد سمير مقدادي، مدير الجودة والبيئة والسلامة في شركة البوتاس العربية ، أن الشركة تعتبر سلامة موظفيها أهم أولوياتها، وهي على رأس القيم الجوهرية للشركة. وعملاً بهذا التوجه، تركز الشركة على توفير بيئة عمل آمنة لموظفيها بما يشمل توفير معدات السلامة الشخصية المناسبة، والإنفاذ الصارم لإجراءات السلامة في أماكن العمل، ومراجعة وتحديث هذه الإجراءات، وتطبيق معايير السلامة على مقدمي الخدمات والمقاولين والزوار على قدم المساواة.

وجدير بالذكر أن شركة البوتاس العربية تتمتع بواحد من أفضل سجلات السلامة بين الشركات الصناعية في المنطقة، وقد أكملت أكثر من مليوني ساعة عمل دون إصابات وقت ضائع، وهي الإصابات التي تتطلب غياب الشخص المصاب عن عمله لتلقي العلاج.