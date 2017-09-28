سامي شرف يُضيئ على شخصية جمال عبدالناصر ومواقفه ومحطات نضاله في مناسبة ذكرى رحيله الـ 47
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جرينتش+2 11:23
شركة البوتاس العربية تنظم المؤتمر الوطني الأول عن السلامة للشركات الصناعية

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