امريكا تشترط السماح للمرأة بقيادة السيارة مقابل تسلم ابن سلمان العرش

كشف حساب “ويكليكس الخليج” بتويتر، عن السبب الحقيقي وراء سماح النظام السعودي للمرأة بقيادة السيارة وإصدار مرسوم ملكي بهذا الأمر أمس الاول الثلاثاء، بالرغم من عدم موافقة النظام لمدة عقود سابقة على مثل هذا الأمر الذي كثيرا ما أثار جدلا واسعا بالمملكة.

وقال “ويكليكس الخليج” في تغريدة له على ”تويتر”:”سبب سماح الملك سلمان للمرأة بقيادة السيارة هى الضغوط الأمريكية انفتاح عالمي مقابل تعين محمد بن سلمان ملك للمملكة. #الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة”

أثنى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على قرار السعودية السماح للمرأة بقيادة السيارة. وقال بيان للبيت الأبيض إن القرار خطوة تقدمية بالنسبة إلى حقوق المرأة في بلد محافظ بشدة.

ورحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالقرار، معتبرة إياه خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح”.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوما ملكيا امس الاول الثلاثاء يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة داخل البلاد.

وأفادت الوكالة الرسمية السعودية بأن الوزراء في الحكومة بصدد تحضير تقرير خلال 30 يوماً يتم بموجبه تطبيق الأمر الملكي بحلول حزيران 2018.

والسعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يفرض حظراً على قيادة النساء للسيارات.