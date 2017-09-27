زفة امريكية للقرار السعودي بتمكين المرأة من قيادة سيارتها

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، بقرار السعودية السماح للمرأة بقيادة السيارة، واصفا ذلك بالخطوة الإيجابية.

ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية بمرسوم أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارات.

وقالت هيذر نويرت, المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين: “نرحب بذلك بالتأكيد.. هذه خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح لذلك البلد”.

جاء ذلك بعد أن ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” أن الملك أصدر أمرا ساميا بتشكيل “لجنة على مستوى عال من الوزارات”، ستقوم برفع توصياتها خلال 30 يوما، على أن يطبق القرار بحلول حزيران 2018.

فقد احتفت إيفانكا دونالد ترامب بالسماح للنساء في السعودية بقيادة السيارات، ورأت في ذلك يوما تاريخيا للمرأة في المملكة.

كما عدت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته أن هذا الإجراء، خطوة هامة في الاتجاه الصحيح.

وكانت إيفانكا ترامب قد التقت خلال زيارتها مع والدها السعودية في أيار الماضي، بمجموعة من النساء السعوديات، وقالت حينها إن “التطور الذي أحرزته السعودية في السنوات الماضية مشجع جدا”.