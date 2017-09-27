رياض حجاب الكذاب يخرج من الدلف الى تحت المزراب

هدد رياض حجاب، منسق “الهيئة العليا للمفاوضات”، المدعومة من السعودية، بالانشقاق عنها والانسحاب منها إذا غيرت مطالبها

وقال حجاب في مقابلة مع قناة “الجزيرة” القطرية “لن أكون في أي جسم لا يحافظ على مطالب السوريين وثوابت “الثورة”، وإذا تم تغيير أو تهجين الهيئة العليا بشخصيات سقفها ليست مطالب الشعب السوري فلا مكان لي مع هؤلاء”.

وأضاف حجاب أنه “غير متمسك برئاسة الهيئة، وأن وجوده لخدمة السوريين، معتبراً أن المهم بقاء البوصلة بالنسبة للهيئة لتحقيق مطالب الشعب ونيل الحرية وتكون سوريا لكل السوريين”.

وأعاد حجاب تأييده ودعمه لاحتلال تركيا لمدينة إدلب، بحجة محاربة تنظيم “القاعدة”، أو “هيئة تحرير الشام” التي فكت ارتباطها سابقاً بـ “القاعدة” في إدلب.

وقال حجاب “لا نريد أي وجود لتنظيم “القاعدة” الذي كان دخيلاً على “الثورة” السورية، وأساء لها بشكل كبير واختطف “الثورة” وصورها بأنها تطرف وإرهاب، لذلك لابد من الخلاص وهذا يتم بمساعدة “الجيش الحر” والأصدقاء”، في إشارة إلى الاحتلال التركي.

وكانت “هيئة تحرير الشام” ردت على حجاب معتبرة أن تصريحه “شاذ ويحرض على قتال أبرز الأجسام الثورية”، مطالبة إياه “بعدم التحريض على القوى الثورية لأن ذلك يصب في مصلحة النظام”.

وكانت إشاعات تحدثت، الشهر الماضي، عن ضغوط دولية وسعودية على حجاب من أجل تقديم استقالته، لعدة أسباب أهمها أن حجاب مدعوم من دولة قطر، والسعودية تحاول التخلص من أي شخصية مدعومة من قطر في ظل الأزمة التي تعصف بين الدول الخليجية.