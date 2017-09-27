الصواريخ الروسية تبيد 5 من كبار قادة جبهة النصرة في ادلب رداً على مهاجمتهم لمواقع عسكرية روسية في حماة
أهم العناوين
جرينتش+2 12:42
رياض حجاب الكذاب يخرج من الدلف الى تحت المزراب

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني