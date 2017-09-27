حاميها حراميها.. مندوب شركة يختلس عهدته ويتهم الآخرين بسرقتها

كشف البحث الجنائي زيف ادعاء احد مندوبي الشركات باختلاق حادثة سلب مبلغ تسعة الاف دينار منه في العاصمة.

وقال مصدر امني ان احد مندوبي الشركات تقدم بشكوى للبحث الجنائي في احدى مناطق جنوب عمان في 24 ايلول الحالي ادعى خلالها بانه وأثناء مسيره بواسطة مركبته في احدى الطرقات تم اعتراضه من قبل شخصين وطلبا منه التوقف وقاما بإشهار سلاح ناري (مسدس) عليه وتهديده وسلبه مبلغ تسعة الاف دينار كانت بحوزته ولاذا بالفرار وبوشرت التحقيقات في الحادثة.

واضاف المصدر الامني ان المحققين ومن خلال التحقيقات وما تم جمعه من معلومات وقرائن تشكلت لديهم قناعة بزيف الادعاء واختلاقه من قبل المشتكي حيث تم التوسع بالتحقيق معه واعترف بقيامه باختلاق الحادثة بالاشتراك مع شخصين اخرين لأخذ المال وتقاسمه.

وبين المصدر انه تم القبض على احد الشركاء والذي ضبط بحوزته مبلغ (5458) دينارا، فيما لا يزال البحث جاريا عن الاخر.