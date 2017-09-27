الصواريخ الروسية تبيد 5 من كبار قادة جبهة النصرة في ادلب رداً على مهاجمتهم لمواقع عسكرية روسية في حماة

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشنكوف، بأنه تم تصفية 5 قادة ميدانيين من جماعة “جبهة النصرة” المتواجدين في إدلب، كانوا قد قادوا هجوما ضد الشرطة العسكرية الروسية في 18 أيلول.

أضاف كوناشنكوف أنه بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له الشرطة العسكرية الروسية المتواجدة هناك، تم العمل على جمع المعلومات الاستخباراتية اللازمة لتحديد المسؤولين عن تنفيذ الهجوم.

كما أوضح كوناشنكوف أنه تم الحصول على معلومات حول اجتماع لقادة الجماعات الإرهابية حيث شملت هذه المعلومات مكان وزمان انعقاد هذا الاجتماع.

الاجتماع ضم قادة من جبهة “تحرير الشام” و”جبهة النصرة” الإرهابيتين، حيث عقد الاجتماع في جنوب إدلب، وبعد التأكد من وجود جميع القادة تم استهدافهم بصاروخ في غارة جوية.

ونتيجة لذل تم تصفية القادة الخمسة وهم: أبو سلمان السعودي (رئيس القطاع الجنوبي من محافظة إدلب)، وأبو العباس علاء الدين (أمير بيت المال)، أبو حسن (مستشار وزير الحرب)، وليد المصطفى (مساعد الزعيم الروحي عبدالله المحيسني)، وكذلك أبو مجاهد (قاضي الشريعة).

كما أسفر القصف عن مقتل 32 مقاتلا، وتدمير مخزن ذخيرة ومتفجرات، و6 عربات مسلحة برشاشات ثقيلة العيار، وفقا للمتحدث.

ووفقا لكوناشينكوف، فقد نفذت قاذفات من المجموعة الجوية الروسية عشر ضربات على أهداف للإرهابيين بعد استطلاع إضافي، قامت به طائرات مسيّرة، وتأكيدات إضافية من خلال قنوات أخرى.

وأضاف يقول :” طائراتنا أغارت يوم السبت الماضي على قواعد تحت الأرض للمسلحين ومستودعات للذخائر الميدانية والمركبات المدرعة وقاذفات صواريخ متعددة وورش تفخيخ معدات، تقع بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان”. وإن “جميع الغارات موثقة ببيانات سيطرة موضوعية”.

وأكد أن الآليات والعربات والمعدات التي دمرت نتيجة الضربات الجوية الروسية، استخدمت خلال هجوم الإرهابيين على مواقع الشرطة العسكرية الروسية في شمال مقاطعة حماة مطلع الأسبوع الماضي.

وكان مسلحو جبهة النصرة والوحدات التي انضمت إليهم مؤخرا، قد قاموا بشن هجوم ضد مواقع القوات الروسية في حماة في بداية الأسبوع الماضي، في محاولة للاستيلاء على وحدات من الشرطة العسكرية الروسية. ونتيجة لذلك، اضطرت فصيلة الشرطة إلى التصدي لهجمات العدو لعدة ساعات.

وقال كوناشينكوف إنه وبمساعدة طائرات هجومية من طراز سو -25، تم قصف صفوف المهاجمين المتشددين، وتم كسر حلقة الطوق التي ضربوها حول قوات الشرطة العسكرية الروسية.