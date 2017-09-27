الصواريخ الروسية تبيد 5 من كبار قادة جبهة النصرة في ادلب رداً على مهاجمتهم لمواقع عسكرية روسية في حماة
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جرينتش+2 01:09
الإنتربول يقبل عضوية دولة فلسطين رغم المعارضة الاسرائيلية الشرسة

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