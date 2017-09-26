استشهاد البطل الفلسطيني نمر الجمل بعدما جندل ثلاثة حراس صهاينة صباح اليوم داخل مستوطنة "هار ادار" قرب القدس
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في الذكرى العشرين لمحاولة اغتيال مشعل.. تلميحات صهيونية باستهدافه مجدداً

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