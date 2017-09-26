زيادة غير مسبوقة في حالات الانتحار بين الجنود الاسرائيليين

أفاد موقع “0404” العبري، بأن 6 جنود اسرائيليين قد اقدموا على الانتحار في غضون شهرين؛ بينهم جنود مقاتلون، لافتًا النظر لتصاعد حالات الانتحار في صفوف جيش الاحتلال.

وقال الموقع العبري المقرب من الجيش الاسرائيلي، إن التحقيق في تلك الحوادث لا زال جاريًا، ولكن يبدو أن الانتحار في جميع الحالات يستند إلى مشاكل شخصية.

وأشار على أن “عدد الجنود المنتحرين غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة”، موضحًا أن لدى جيش الاحتلال “خطة شاملة للحد من حالات الانتحار ومنعها”.

وبيّن الموقع العبري، أن قادة جيش الاحتلال يتعلمون كيفية تحديد علامات الضيق وشرح كيفية التصرف في هذه الحالات، من أجل الحد من عدد حالات الانتحار أثناء الخدمة العسكرية.

وأوضح متحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أنه في السنوات الثلاث الأخيرة “حدثت زيادة مطردة في عدد حالات الانتحار، لكن لا يمكن الإشارة في هذه المرحلة إلى تغيير الاتجاه”.

ولفت إلى أن الجيش ينفذ خططًا ميدانية للحد من حالات الانتحار في صفوف جنوده، من بينها تفعيل الطب النفسي والتعليم لمساعدة الضباط في التعرف على الجنود الذين يعانون من ضائقة نفسية.

يذكر أن السنة الماضية، قد شهدت مقتل 41 جنديًا إسرائيليًا، مقابل 36 قتلوا السنة قبل الماضية، وهو ارتفاع ملحوظ في أعداد الجنود القتلى، وبينما قتل أربعة منهم في عمليات للمقاومة الفلسطينية، فإن 15 آخرين انتحروا، وجميع من قتلوا من الجنود الذكور.