استشهاد البطل الفلسطيني نمر الجمل بعدما جندل ثلاثة حراس صهاينة صباح اليوم داخل مستوطنة "هار ادار" قرب القدس
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جرينتش+2 09:32
زيادة غير مسبوقة في حالات الانتحار بين الجنود الاسرائيليين

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