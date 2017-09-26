رؤساء الدول يلغون زياراتهم للجزائر او يؤجلونها بسبب مرض بوتفليقة

كشفت مصادر جزائرية النقاب عن أن 10 رؤساء دول كان من المقرر أن يزوروا الجزائر هذا العام ويلتقوا بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة, قد اجلوا او الغوا هذه الزيارات بشكل نهائي.

وأشارت المصادر إلى أن السبب الرئيسي في إلغاء تلك الزيارات، يعود إلى صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المتدهورة منذ عام 2013.

وذكرت صحيفة “الجزائر 1” الالكترونية، أن من بين رؤساء الدول الذين قرروا إلغاء زياراتهم إلى الجزائر: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس النيجري محمد بخاري، رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما، الرئيس الصيني شي جين بينغ، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس الأندنوسي جوكو ويدودو، الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وأمير دولة الكويت الشيخ صباح لأحمد الجابر الصباح.

كما أن زيارة كانت مرتقبة وليست مبرمجة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في تشرين أول أو تشرين ثاني المقبلين سيتم إلغاؤها كذلك من الجانب الفرنسي.

ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن الرئاسة الجزائرية كانت قد طلبت رسميًا من الحكومة الألمانية تأجيل زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الجزائر يومي 20 و21 شباط الماضي بسبب “التهاب حاد للشعب الهوائية” تعرّض له الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إضافة إلى تأجيل زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني التي كانت مقررة في 12 من آذار الماضي.