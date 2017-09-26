جبريل يطالب حركة حماس باجراء نقد ذاتي ومراجعة شاملة لمسيرتها

اجرى اسماعيل هنية, رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالا هاتفيا مع احمد جبريل, امين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة للتداول حول التطورات الاخيرة التي جرت في الساحة الفلسطينية والمتعلقة بالمصالحة ما بين فتح وحماس وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

وقد استعرض الرجلان الخطوات التي تمت ما بين فتح وحماس والتي شملت حل اللجنة الادارية في غزة تمهيداً للقاء يجمع الفصائل الفلسطينية بناءً على ارضية اتفاق القاهرة الذي تم عام 2005 والذي اقتضى بموجبه اعادة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة برنامج مقاوم واحياء الاطار القيادي الفلسطيني الذي سيبحث في اعادة انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني وباقي المؤسسات الاخرى.

وخلال الاتصال الهاتفي ابلغ جبريل زميله هنية بضرورة خلق المناخات التي تؤكد على اهمية الدور الفلسطيني في اطار محورالمقاومة، وان ذلك يستوجب ان تقوم حماس ومن خلال شخص هنيه نفسه بعملية نقد ذاتي بهذا الخصوص, بحيث يعلن في تلك المراجعة النقدية عن الاخطاء التي ارتكبتها حماس بحق هذا التحالف وبشكل خاص بحق سوريا حاضنة المقاومة وداعمها الاستراتيجي التي عمدت ذلك بالدم وكل اشكال الدعم لقضيتنا الفلسطينية.

من جهته اكد هنية ان حماس تعمل وفق رؤية جديدة من شانها اعادة ترتيب وتصويب تحالفاتها.