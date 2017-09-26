الحكومة الفلسطينية تشكل لجاناً مختصة لتسلم مسؤوليات المعابر والامن والادارة بغزة

قررت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تشكيل عدد من اللجان الوزارية التي تختص بتسلم المعابر والأمن والدوائر الحكومية في غزة.

وقال رئيس الحكومة رامي الحمد الله، في مستهل جلسة مجلس الوزراء برام الله اليوم، إن هذه اللجان تختص أيضاً بمعالجة آثار وتبعات الانقسام وكافة القضايا المدنية والإدارية والقانونية الناجمة عنه وما ترتب عليه من تحديات وعراقيل.

وأضاف الحمد الله، أن البدء في تسلم حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها في قطاع غزة، يعني أن تبدأ الحكومة العمل بشكل فعلي شامل دون أي اجتزاء أو انتقاص لكافة مهامها ومسؤولياتها وصلاحياتها وبسط ولايتها القانونية.

وأشار إلى أنه بعد أن أعلنت حركة “حماس”حلّ اللجنة الإدارية، فإن هذا “فتح نافذة للأمل والتفاؤل لطي صفحة الانقسام وإلى الأبد، من خلال تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها وتحمل كافة مسؤولياتها في قطاع غزة”.

وأكد أن الحكومة قررت التوجه إلى قطاع غزة يوم الاثنين المقبل لتسلم مهامها وفقا للقانون الأساسي والقوانين النافذة، مؤكدا أن هذه الحكومة هي “حكومة دولة فلسطين التي لن تتوانى للحظة واحدة عن تحمل مسؤولياتها تجاه أهلنا في قطاع غزة وستواصل خطواتها الراسخة في ظل الرئيس محمود عباس”.

ودعا الحمد الله كافة الجهات لإسناد جهود المصالحة وإنهاء الانقسام وتمكين الحكومة من القيام بمهامها لخدمة أبناء الشعب والوطن الواحد، واستعادة الوحدة وإعادة المؤسسات الحكومية في قطاع غزة إلى الشرعية والقانونية.