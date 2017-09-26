أردوغان يُرغي ويزبد غضباً من استفتاء الامس بكردستان العراق

هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، امس الإثنين، باتخاذ عدة خطوات ضد الإقليم الكردي شمالي العراق، في حال أصرّ على الانفصال.

ولوّح أردوغان في كلمة له امس، بـ “إغلاق صنبور نفط الإقليم الكردي شمالي العراق”، والذي يصدر عبر تركيا، ردًا على تنظيم إدارة الإقليم استفتاء الانفصال عن الإدارة المركزية في بغداد.

وأردف قائلا: “فلنر بعد اليوم لمن سيبيع الإقليم الكردي في العراق النفط؟، الصنبور لدينا، وعندما نغلقه ينتهي الأمر”.

تصريحات الرئيس التركي جاءت في كلمة له خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لأمناء المظالم في مدينة إسطنبول، واعتبر أن الاستفتاء الكردي “قرار تفوح منه رائحة الانتهازية”.

وشدد على أن الاستفتاء على الانفصال عن العراق، “قرارًا غير مشروع، وفي حكم الملغي، دون النظر إلى نتائجه”، مبينًا: “العراق حكومة وشعبًا بحاجة إلى الوحدة الوطنية، ومحاولات الفرقة غير مقبولة إطلاقًا”.

وحول التدابير التركية المتوقع اتخاذها حيال الإقليم الكردي، أوضح أردوغان أنه حاليًا يُسمح فقط بالعبور إلى الجانب العراقي في المعابر الحدودية بين البلدين، مردفًا: “سنفصح عن تدابير أخرى خلال الأسبوع الجاري”.