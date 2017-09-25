وزيرا النقل والصناعة يزوران معبر طريبيل لتذليل العقبات القائمة هناك

تفقد وزيرا الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، والنقل المهندس جميل مجاهد امس معبر الكرامة- طريبيل الحدودي مع العراق.

وجاءت الزيارة التفقدية التي حضرها عدد من رجال الاعمال الاردنيين والناقلين في اطار الحرص الحكومي على متابعة سير العمل في المعبر من الجانب الاردني، والاجراءات المتخذة لضمان انسيابية عمليات التصدير، وتسهيل الاجراءات المتخذة في المعبر والوقوف على المعيقات التي تواجه المصدرين والناقلين الاردنيين من خلاله.

واكد الوزير القضاة سلامة وأمن الاجراءات التي تتم من خلال المعبر الحدودي وحرص الحكومة على تذليل العقبات امام المصدرين والناقلين لضمان عودة الزخم التجاري بين البلدين الى سابق عهده، لافتا الى ان الزيارة جاءت للاطلاع على واقع الحال والاستماع الى ملاحظات وشكاوى المصدرين والناقلين حول الاجراءات المتخذة على المعبر الحدودي والعمل على تذليلها في الجانب الاردني والتنسيق مع المسؤولين العراقيين فيما يخص الملاحظات التي حول اجراءات الجانب العراقي.

من جانبه قال المهندس مجاهد انه سيتم التواصل مع الجهات المعنية في الجانب الاردني والجانب العراقي للعمل على تذليل العقبات لإعادة الزخم التجاري بين البلدين.

واستمع الوزيران ومدير عام هيئة النقل البري صلاح اللوزي لإيجاز قدمه مدير مركز حدود الكرامة العقيد محمد العمري ومدير الجمرك العقيد نائل عويس حول حركة النقل بين البلدين على المعبر الحدودي منذ إعادة فتحه، مشيرا إلى انه لا يوجد تأخير في انجاز المعاملات من الجانب الاردني وان الاجهزة المختصة تعمل باستمرار على تذليل العقبات وحل الاشكالات اولا بأول.

وركزت ملاحظات وشكاوى المصدرين والناقلين على تأخير عمليات التبادل بين الشاحنات الاردنية والعراقية في ساحة التبادل الامر الذي يتسبب في اتلاف البضائع الاردنية وبخاصة الخضار والفواكه، وان الناقلين العراقيين يرفضون التحميل من ساحة التبادل ويطالبون بالتحميل من عمان والعقبة، حيث ان عددا من الناقلين الاردنيين اكدوا انهم متواجدون في ساحة التبادل منذ اكثر من اسبوع بانتظار وصول شاحنات عراقية لإجراء عملية التبادل معها، مطالبين بإعادة النظر باجور النقل بسبب ارتفاع كلف التشغيل.

من جهته اشار رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى مراد الى ان بحث معوقات التصدير في وقت مبكر والعمل على حلها يشجع القطاع الخاص على استئناف التصدير للعراق من خلال هذا المعبر للعودة بالعلاقات التجارية بين البلدين الى سابق عهدها عندما تجاوز حجم التبادل التجاري المليار دينار.

واضاف رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب انه سيتم دراسة جميع الملاحظات حول الية واجراءات التخليص على البضائع من خلال المعبر والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها.

وحول الرسوم الجمركية البالغة 30 بالمائة التي يفرضها الجانب العراقي على عمليات التصدير قال ان القطاع الخاص يطالب الجهات الرسمية الاردنية بحثها مع الجانب العراقي لإعفاء الصادرات الاردنية منها بهدف اعادة الحياة لهذا الشريان المهم.

واكد نقيب اصحاب الشاحنات الاردنية محمد الداود ان النقابة تتابع باهتمام كل المعوقات التي تواجه الناقلين الاردنيين، داعيا الناقلين الى التنسيق مع النقابة والتقدم بالشكاوى والملاحظات للعمل على حلها مع الجهات المعنية.

كما اطلع الوزيران على عمليات التبادل بين الشاحنات الاردنية والعراقية في ساحة التبادل واستمعا الى ملاحظات الناقلين الاردنيين والعراقيين المتواجدين في الساحة.

يذكر انه تم إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي اواخر شهر اب الماضي، بعد توقفه قرابة العامين، تأكيدا على رغبة البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية والتجارية بعد تأمين الطريق الدولي.