فوز فيلم ” شوكة وسكينة ” المُحرّف عن حكاية ريا وسكينة

أعلنت لجنة تحكيم ورشة طيارة للفيلم القصير، المُقامة في إطار منصة الجونة السينمائية، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي فوز سيناريو فيلم “شوكة وسكينة” لآدم عبدالغفار بالجائزة الأولى المقدمة من شركة طيارة، وهي إنتاج الفيلم على الإنترنت من قبل الشركة خلال عام ٢٠١٨.

كما حصل سيناريو فيلم “فعل فاضح” لخالد خلة على الجائزة الثانية وقيمتها 10 آلاف جنيه مصري، وحصل فيلم “سندريلا” على دعم مالي بقيمة 5 آلاف جنيه مصري لفوزه بالمركز الثالث.

وضمت لجنة التحكيم كلًا من الفنانة هند صبري، والمخرج عمرو سلامة، والسيناريست تامر حبيب، يسر طاهر ومحمد البسيوني المدير التنفيذي لشركة طيارة.

تقدم للورشة أكثر من ٧٠٠ فكرة فيلم خلال ١٢ يوم، هي فترة التقديم التي سبقت انطلاق مهرجان الجونة السينمائي٬ ووصل للمرحلة النهائية من الورشة خمسة أفلام فقط هي: “شوكة وسكينة” لآدم عبدالغفار، و”فعل فاضح” لخالد خلة، و”سندريلا” ليوسف ناصر، و”زر أحمر كبير” لمحمد جمال، و”صرصار في الغرفة” لسيف الدين حازم.

يُذكر أن ورشة طيارة للفيلم القصير هي ورشة مكونة من مجموعة من الخبراء في صناعة السينما والمحتوى الرقمي لمناقشة وتطوير الأفكار لتقديمها كفيلم قصير على الإنترنت.