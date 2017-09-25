الاستفتاء على انفصال كردستان اليوم يشكل قفزة في الهواء قد تسفر عن نتائج وخيمة على المشروع القومي الكردي باكمله
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فوز فيلم ” شوكة وسكينة ” المُحرّف عن حكاية ريا وسكينة

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