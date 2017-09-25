اول غيث المصالحة الوطنية اجتماع للحكومة الفلسطينية بغزة الاسبوع المقبل

أعلن يوسف المحمود، المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني, أن رئيس الحكومة رامي الحمد الله، قد قرر ان تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي المقبل في قطاع غزة، منتصف الأسبوع القادم.

وأوضح المتحدث الرسمي “أن أعضاء الحكومة سيصلون إلى قطاع غزة الاثنين المقبل، للبدء بتسلم مسؤوليات الحكومة بعد إعلان حركة حماس موافقتها على حل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها كاملة في المحافظات الجنوبية”.

وأكد المحمود أن حكومة الوفاق الوطني برئاسة الحمد الله “تعمل ما في وسعها وتبذل كافة الجهود، من أجل تحقيق إرادة شعبنا البطل، والإيفاء بالالتزامات الوطنية، وفي مقدمتها إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، من أجل ضمان مواجهة الظروف الخطيرة التي يمر بها شعبنا، وقضيتنا الوطنية”.

وكانت حركة حماس قد اعربت عن استغرابها امس الاحد لخلو بيان اللجنة المركزية لحركة فتح من أي مواقف أو قرارات تتعلق بإجراءات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضد قطاع غزة، والتي من المفترض إلغاؤها بمجرد إعلان حماس من القاهرة خطواتها الوطنية والمسؤولة المتعلقة بمجريات المصالحة وإنهاء الانقسام.

وقال بيان صادر عن حماس، “ان المطلوب من رئيس السلطة محمود عباس اتخاذ قرارات إيجابية ومسؤولة بإلغاء هذه الإجراءات كافة، ولم يعد مبرراً أي تعطيل أو تسويف، لا سيما أن هذه الإجراءات تسببت بضرر كبير في حياة الناس ومصالحهم، كما أن الكل الفلسطيني ومكوناته ومؤسسات المجتمع المدني مطالبين بالضغط من أجل إلغائها فعليا على الأرض”.

كما طالبت حماس حركة فتح بضبط تصريحاتها ومواقف قياداتها، واصفة تلك التصريحات بـ “التوتيرية”، والعمل على الانسجام مع المزاج العام الفلسطيني، والتوقف عن وضع أي اشتراطات استباقية والتي من شأنها تعقيد الأمور وتسميم الأجواء.

وكانت اللجنة المركزية لفتح قد دعت، بنهاية اجتماع عقدته في رام الله أمس الاول السبت برئاسة الرئيس أبو مازن، حكومة الوفاق إلى “الذهاب” لقطاع غزة لكن من دون أن تحدد آليات هذه الخطوة.