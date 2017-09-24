عادل الجبير لا يرى مبرراً لاستمرار النزاع العربي- الاسرائيلي

اعلن عادل الجبير, وزير الخارجية السعودي, إن بلاده أصبحت لا ترى مبرراً لاستمرار النزاع العربي- الإسرائيلي خاصة في ظل التوافق الدولي على حل الدولتين.

وقال الجبير في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة امس السبت “ان النزاع العربي الإسرائيلي أكبر نزاع تشهده المنطقة في وقتنا الحاضر، وإننا لا نرى مبرراً لاستمرار هذا النزاع، خصوصاً في ظل التوافق الدولي حول الحل القائم على حل الدولتين، والمستند على قرارات الشرعية الدولة ومبادرة السلام العربية، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأضاف الجبير: “إننا نرى أن توافق الإرادة الدولية من شأنه ترجمة مبادئ الحل إلى واقع ملموس”.

وحول الأزمة الخليجية قال الجبير إن “موقف الدول الأربع هو مطالبة قطر بالالتزام بمبادئ القانون الدولي في محاربة الإرهاب”. مضيفاً أن “دعم الدوحة للإرهاب ساهم في زعزعة أمن المنطقة”.

ومن ناحية أخرى ندد الجبير بقوة “بسياسة القمع والتهجير التي تنتهجها حكومة ميانمار ضد المسلمين الروهينغا”.