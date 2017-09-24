التايمز البريطانية تفضح المبادرات البحرينية لتشجيع الدول الخليجية على سرعة المصالحة والتطبيع مع اسرائيل
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جرينتش+2 11:23
عادل الجبير لا يرى مبرراً لاستمرار النزاع العربي- الاسرائيلي

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