التايمز البريطانية تفضح المبادرات البحرينية لتشجيع الدول الخليجية على سرعة المصالحة والتطبيع مع اسرائيل
أهم العناوين
جرينتش+2 11:23
الاكراد يباشرون الفصل الثاني في الحرب على سوريا بعد انكسار “داعش”

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني