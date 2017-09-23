الشرطة الاسرائيلية تضيق الخناق على نتنياهو بعدما تعززت القرائن ضده وضد زوجته في قضايا فساد ورشاوى وعمولات
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جرينتش+2 04:28
شيرين العيساوي اصبحت “عميدة الأسيرات الفلسطينيات” بعد مغادرة العميدة السابقة

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