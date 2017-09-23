اغنية لام كلثوم تتسبب في معاقبة امام مسجد مصري

قررت وزارة الأوقاف المصرية إيقاف إمام وخطيب مسجد علي بن أبي طالب بمدينة السلام في مصر، ومنعه من الخطابة، بعد ظهوره في أحد البرامج يغني للمطربة الراحلة أم كلثوم مرتديا الزي الأزهري.

وقالت الوزارة في بيان اصدرته امس الجمعة: نظرًا لما صدر عن الإمام إيهاب عبده يونس من أعمال تتنافى وطبيعة عمله ومقتضيات واجبه الوظيفي، قرر رئيس القطاع الديني ورئيس لجنة القيم بوزارة الأوقاف، جابر طايع، منع هذا الإمام من الخطابة والإمامة والدروس الدينية، مع إلحاقه كباحث دعوة بالإدارة التابع لها لحين انتهاء التحقيقات معه بمعرفة النيابة الإدارية.

وقالت مصادر إن القرار صدر بعد أن حقق وزير الأوقاف بنفسه مع “إيهاب يونس″.

وكانت وزارة الأوقاف قررت إحالة الشيخ “إيهاب يونس″، الذي أدى أغنية “لسة فاكر” مرتديًا الزي الأزهري، على إحدى القنوات الفضائية، للتحقيق.

وقال رئيس القطاع الديني بالوزارة، حابب طايع في تصريحات صحافية، إن إيهاب يونس يعمل إماما وخطيبا بإدارة أوقاف السلام، وتمت إحالته للتحقيق بديوان عام الوزارة. وأضاف أن “يونس″ سيتم التحقيق معه بمعرفة القطاع الديني بوزارة الأوقاف.​