الشرطة الاسرائيلية تضيق الخناق على نتنياهو بعدما تعززت القرائن ضده وضد زوجته في قضايا فساد ورشاوى وعمولات
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اخوان الاردن ينعون مهدي عاكف واخوان مصر يتعهدون بالقصاص له

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