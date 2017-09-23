اخوان الاردن ينعون مهدي عاكف واخوان مصر يتعهدون بالقصاص له

نعت جماعة الإخوان المسلمين في الاردن الاخواني المصري المرحوم محمد مهدي عاكف, المرشد العام السابق للتنظيم الدولي لجماعات الإخوان المسلمين.

ووصفت الجماعة المرحوم عاكف في بيان اصدرته امس الجمعة، بـ “فارس الموقف والكلمة”، وقالت انه قد لاقى وجه ربه مؤمنا صابرا محتسبا ثابتا على المبدأ، لينطبق عليه قوله تعالى: (مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ * فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ * وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا)

وكان المرحوم مهدي عاكف قد انتقل الى رحمته تعالى مساء امس الجمعة عن عمر ناهز 89 عاماً، في مستشفى القصر العيني غربي القاهرة.

وقالت “علياء”، ابنة “عاكف”، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك “أبي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان عاكف يحاكم إلى جانب قيادات من جماعة الإخوان المصرية في قضية “أحداث مكتب الإرشاد” حيث اسندت النيابة لهم تهما تتعلق بـ “القتل والتحريض على العنف وإثارة الفوضى والشغب”.

ومن جانبها اعلنت جماعة الإخوان المسلمين المصرية ان وفاة زعيمها السابق عاكف، في السجن ناجمة عن “عملية قتل ممنهج نفذتها السلطات المصرية الحالية”.

وقالت الجماعة، في بيان أصدرته على لسان المتحدث الرسمي باسمها، أحمد سيف الدين، مساء امس الجمعة: “تتقدم جماعة الإخوان المسلمين بالعزاء للأمة الإسلامية في فقيدها، وشهيد الدعوة الإسلامية، فضيلة الأستاذ محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، والذي استشهد مصارعا للمرض في سجون الانقلاب العسكري وهو يناهز الـ90 عاما، فلقي ربه صامدا ثابتا رافضا طلب العفو من الطغاة”.

وتابع البيان: “تحمل جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية الكاملة عن وفاة فضيلة الأستاذ عاكف لسلطة الانقلاب العسكري التي أصرت على حبسه والتنكيل به رغم مرضه وتقدم عمره.. وسيظل القصاص من الطغاة له ولكافة الشهداء عهدًا في أعناقنا حتى نلقى الله”.

وفي بيان آخر صدر عن المتحدث باسم الجماعة، استنكر فيه منع أجهزة الأمن المصرية أسرة الراحل عاكف تنظيم صلاة الجنازة، وإجبار أسرته على دفنه ليلا بدون جنازة.