أحمد الفيشاوي يثير غضبة المصريين لانه قليل الادب

أثار الفنان المصري أحمد الفيشاوي جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تفوهه بلفظ خارج خلال دعوته لحضور مهرجان الجونة السينمائي لمشاهدة فيلمه “الشيخ جاكسون” الذي يشارك بالمسابقة الرسمية للمهرجان.

وكانت البداية عندما قدم العاملون بفيلم “الشيخ جاكسون” عرضا للفيلم وصعد جميع العاملين فيه لخشبة المسرح عدا الفيشاوي حيث قال مقدم العرض إنه في دورة المياه.

وعقب انتهاء صناع الفيلم من تقديمه، صعد الفيشاوي وظهر بصورة غير طبيعية، وقال معلقا على شاشة العرض التي تهتز بسببب شدة الرياح: “يارب نعرف نشوف الفيلم في البتاعة (..)” ونطق بلفظ خارج تسبب في إحراج المذيعة والحضور، وكذلك موجة من السخط على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تسبب الممثل المصري في موجة غضب عارمة بين المصريين المتابعين للمهرجان، وطالبوا بمنعه من الظهور الإعلامي مرة أخرى لكثرة مشاكله وعدم تحمله مسؤولية الظهور أمام الملايين.

ويشارك عدد كبير من نجوم الوطن العربي بالدورة الأولي لمهرجان الجونة السينمائي والتي تقام خلال الفترة من 22 إلى 29 أيلول الجاري، بمنتجع الجونة بمدينة الغردقة.