“يوم للستات” يشجع الهام شاهين على العودة الى السينما مجدداً

كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن تحضيرها لفيلم جديد تعود به للسينما عقب النجاحات التى حققتها بأخر أفلامها «يوم للستات» الذى قامت بحصد ردود أفعال إيجابية عقب عرضه.

وقالت إلهام انها سعيدة بالتكريمات التى حصدتها الفترة الأخيرة وأخرها التكريم الذى حصلت عليه كأفضل ممثلة فى فيلم «يوم للستات» الذى قامت بإنتاجه والمشاركة فى بطولته وذلك من مهرجان كازاخستان.

واضافت تقول : ان كل تكريم لي اعتبره الأول في حياتي, وأشعر أنه نوع من التحفيز لاستكمل مشواري فى حب السينما التى منحتني الكثير وأحبها اكثر من أى شيء.

وفيما يخص الدراما التليفزيونية أشارت الهام إلى أنها تقرأ عدداً من الأعمال التى يتم ترشيحها لها, لانها لم يعد الانتشار والتواجد الدائم يشغلانها.

يذكر أن إلهام كانت قد حصلت على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان خريبكة المغربية الذي انعقد مؤخراً.