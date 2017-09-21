وزير خارجية كوريا الشمالية يعتبر خطاب ترامب بالأمم المتحدة “نباح كلب”

وصف ري يونج هو, وزير خارجية كوريا الشمالية, خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الأمم المتحدة بأنه “نباح كلب” وغضّ الطرف عن تصريحات ترامب بأن الولايات المتحدة قد تضطر إلى “تدمير كوريا الشمالية بالكامل”.

وقال ري في تصريحات تلفزيونية للصحفيين أمام فندق قريب من مقر الأمم المتحدة بنيويورك “هناك مَثلٌ يقول: الكلاب تعوي والقافلة تسير… إذا كان (ترامب) يفكر في أن يفاجئنا بأصوات نباح كلب فمن الواضح أنه يحلم”.

وردا على سؤال للصحفيين عن رأيه في وصف ترامب لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بأنه “رجل الصواريخ” قال ري “أشعر بالأسف على مساعديه (ترامب)”.

ومن المقرر أن يلقي ري خطاباً أمام الأمم المتحدة يوم غد الجمعة.

وتعليقات “ري هي” أوّل ردّ فعل رسمي من كوريا الشمالية بعدما أطلق ترامب أقسى تحذيراته حتى الآن لبيونغ يانغ في خطابه أمام الأمم المتحدة والذي حثّ فيه الدول الأعضاء في المنظمة بالعمل معاً لعزل نظام كيم حتى يكفّ عن سلوكه العدائي.

وقال ترامب إنه إذا هددت كوريا الشمالية الولايات المتحدة أو حلفاءها فإنه “لن يكون أمامنا خيار سوى تدمير كوريا الشمالية بالكامل”.

وأضاف “رجل الصواريخ في مهمة انتحارية لنفسه ولنظامه”.

وقال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية في وقت لاحق إن تحذير ترامب لكوريا الشمالية كان “صارماً ومحدداً”.