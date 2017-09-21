عباس يتلو على مسامع الامم المتحدة وصلة من اوهام السلام ويطالبها بتحقيق ما عجزت عنه منذ 70 سنة
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جرينتش+2 06:32
مصادر بريطانية تزعم ان السعودية كانت تعتزم شن حرب على قطر

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