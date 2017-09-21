عباس يتلو على مسامع الامم المتحدة وصلة من اوهام السلام ويطالبها بتحقيق ما عجزت عنه منذ 70 سنة
أهم العناوين
جرينتش+2 06:31
عباس يتلو على مسامع الامم المتحدة وصلة من اوهام السلام ويطالبها بتحقيق ما عجزت عنه منذ 70 سنة

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني