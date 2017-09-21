رهبان بوذيون يقتدون بداعش ويهاجمون قافلة إغاثية لمسلمي الروهينجا

قالت الحكومة الميانمارية في يانغون، اليوم الخميس، إن نحو 300 راهب بوذي هاجموا قافلة مخصصة لإغاثة الروهنغيا، شرقي إقليم أراكان، محاولين تدمير محتوياتها من المساعدات الإنسانية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيسة الحكومة (مستشارة الدولة) أونغ سان سوتشي، إن الواقعة حدثت في وقت متأخر من ليلة أمس، بمدينة سيتواي (عاصمة أراكان)، عندما أجبر الرهبان البوذيون نحو 50 شخصًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بنقل محتويات قافلتهم الإغاثية والتي كانت على متن سفينة إلى أحد الأرصفة البحرية.

وفي حديث هاتفي مع “الأناضول، قال مسؤول بشرطة المدينة (رفض الكشف عن هويته) إن ” الرهبان هاجموا قافلة الصليب الأحمر بعبوات المولوتوف، كما استخدموا أدوات رمي الحجارة للاعتدء على عناصر الشرطة”.

وأضاف أنّ “نحو 8 من الرهبان تم اعتقالهم والتحقيق معهم على خلفية الواقعة”.

كما أشار إلى عدم وقوع أي إصابات في صفوف الشرطة، علاوة على عدم تعرض قافلة الصليب الأحمر لأضرار بالغة.

ومنذ 25 آب الماضي، تمنع الحكومة في ميانمار المنظمات الدولية من الدخول إلى إقليم أراكان، بحجة “التهديد الأمني”، وذلك على خلفية ارتكاب جيش ميانمار إبادة جماعية بحق مسلمي الروهنغيا في الإقليم؛ أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، بحسب ناشطين أراكانيين.

ومنذ التاريخ المذكور، عبَرَ نحو 421 ألف من مسلمي الإقليم الواقع غربي ميانمار، إلى بنغلاديش، وفق آخر بيانات أممية.