عباس يتلو على مسامع الامم المتحدة وصلة من اوهام السلام ويطالبها بتحقيق ما عجزت عنه منذ 70 سنة
أهم العناوين
جرينتش+2 06:31
رهبان بوذيون يقتدون بداعش ويهاجمون قافلة إغاثية لمسلمي الروهينجا

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني